Fagfolk slår alarm om munnhelse og dårleg ernæring

innenriks

Dårleg munnhelse kan gjere at vi ikkje orkar eller klarer å ete skikkeleg. På same måte kan mykje av det vi puttar i munnen føre til dårleg munnhelse.

– Dårleg munnhelse forkortar liv, rett og slett. Vi ser at kreftbehandling og livsnødvendige operasjonar må utsetjast på grunn av infeksjonar i munnhòla. Det kan forlengje sjukdomsperiodar og tilheling. Og det er mange døme på at munnhelsa blir gløymd når folk blir lagd inn på sjukehus eller kjem på sjukeheim, seier president Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforeining til NTB.

Med smerter, ubehag eller tyggjeproblem, kanskje kombinert med nedsett smak og lukt, forsvinn i fleire tilfelle appetitten hos pleietrengande og sjuke, dei som kanskje treng det aller mest.

– Dette er det utruleg viktig at heile helsevesenet er klar over, og følgjer opp, den orale helsa.

Det viktige smilet

Laurdag 20. mars er Verdens Munnhelsedag 2021, som i år blir markert fredag. Det blir gjort digitalt, og i regi av NTF og Klinisk Ernæringsfysiologers Forbund (KEFF), med eit seminar om årets tema: Munnhelse og ernæring ved sjukdom.

Ein sunn munn lèt folk lukte, smake, tyggje og svelgje utan smerte, ubehag og sjukdom. Munnhelse, god tilstand på tenner og tannkjøtt, lèt oss snakke, smile og formidle ei rekkje kjensler med sjølvtillit. Vi tenderer til å skjule oss når vi skjemmest over munnen vår. Litt dårleg ande, misfarga eller skadde tenner – det skal ikkje mykje til før vi blir svært medvite.

– Vi ser at manglande oppfølging av munnhelse og ernæring kan gi redusert livskvalitet hos fleire store pasientgrupper. Det er vanskeleg å snakke om, og vi ser at nokon trekker seg vekk frå sosialt samvær. Det som er fint, er at det ikkje skal så mykje til for å førebyggje, seier Steinum.

Ho ønskjer seg betre samarbeid og medvit i helsevesenet.

– Det bør leggjast til rette for betre samhandling mellom tannhelseteneste og kommunal helseteneste. Dette handlar ikkje berre om økonomi, det handlar veldig mykje om å vere medvite utfordringane.

Har ikkje råd

Tannhelse handlar òg mykje om pengar for mange. Analysar og tal frå Statistisk sentralbyrå dei siste åra viser at tannhelsetilstanden i den delen av befolkninga som får utgiftene dekt, blir stadig betre: Barn og unge har aldri hatt så få hol tennene som no. Samtidig er det lita endring i dei store sosiale forskjellane i tannhelsetilstanden, i bruken av tannlegetenester og når det gjeld udekte behov for tannlegetenester hos vaksne over 20 år. Skadar over tid, behov for fyllingar, rotfylling, tanntrekking, kronar, bru, implantat og behandling som følger opp, alt avhengig av skadeomfanget, kan føre til store utgifter for pasientane, noko mange ikkje har råd til.

I ei spørjeundersøking Opinion utførte for FriFagbevegelse og Dagsavisen hausten 2018, svarte 33 prosent at dei hadde utsett eller late vere å gå til tannlege av økonomiske årsaker, medan 14 prosent hadde teke opp lån for å betale tannlegeutgifter.

– Det er ein enno sosial forskjell i tannhelsa som er betrakteleg i Noreg. Det er vi veldig bekymra for. Vi meiner det trengst ei forsterking av trygdeordninga. Den burde vore betre og meir treffsikker, seier Steinum.

(©NPK)