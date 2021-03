FHI: AstraZeneca-undersøkingar vil klargjere om ein kan tilrå han til visse grupper

innenriks

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) gav torsdag grønt lys til vidare bruk av AstraZeneca-vaksinen etter å ha undersøkt moglege tilfelle av alvorlege biverknader hos folk som har fått han.

EMA seier at det er ei overvekt av kvinner i yngre aldrar blant dei innrapporterte tilfella av blodpropp.

– Det kan vere at fordi dei yngre som er vaksinerte, i all hovudsak er helsepersonell, og der er det mange fleire kvinner, både i Noreg og i andre land. Men det kan vere andre årsaker òg, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Betyr det at ein kan kunne gå over til å nytte denne vaksinen berre på til dømes eldre menneske?

– Det er ein hypotese som vi vil sjå på, ja. Men det er éin av mange, seier ho.

– Viss ein finn noko heilt spesifikt, så vil det vere mogleg å seie at «dei og dei personane skal ikkje ta vaksinen». Viss ein ikkje gjer det, så kan det vere litt vanskelegare å setje ei klar grense for kven ein skal tilrå han til, legg Stoltenberg til.

Viktig med vaksinetillit

Sidan torsdag 11. mars har Noreg set all bruk av AstraZeneca-vaksinen på pause. Det er enno ikkje påvist ein samanheng mellom vaksinen og tilfella av blodpropp. Men norske ekspertar ved Rikshospitalet meiner det er det.

FHI seier at dei er veldig opptekne av tilliten folk har til vaksinane og vaksineprogrammet.

– Det er nettopp derfor vi gjer desse undersøkingane så grundig. Vi tenkjer at det er betre for tilliten – særleg på sikt – at ein kan stole på at styresmaktene tek moglege alvorlege hendingar på alvor og undersøkjer dei grundig, seier Stoltenberg.

Ho seier at det er heilt naturleg at enkelte personar no vil føle ein viss skepsis til koronavaksinane i lys av AstraZeneca-situasjonen. Også helseminister Bent Høie (H) seier at han forstår at mange stiller slike spørsmål.

– Så håpar eg at dei vil lytte til dei råda som blir gitt. Det viktigaste er at folk ser at vi har ein låg terskel for å trykkje på ein pauseknapp. Eg håpar det gjer at folk har tillit til den vurderinga FHI kjem med, seier Høie til NTB.

Delt syn på AstraZeneca

Ei fersk undersøking frå Kantar på vegner av TV 2 viste at nordmenn er delte i synet på AstraZeneca-vaksinen.

I undersøkinga svarte 40 prosent at dei ikkje ønskjer å ta AstraZeneca-vaksinen. Over 39 prosent seier at dei ønskjer å ta han, medan resten er uvisse.

Tilliten til koronavaksinar generelt er høg blant nordmenn. Men han har gått noko ned etter AstraZeneca-situasjonen. I kjølvatnet av vaksinepausen har talet som ønskjer å ta vaksine mot covid-19, gått ned til åtte av ti etter å ha tidlegare vore ni av ti.

Vaksinasjonen dundrar vidare

Samtidig dundrar det norske vaksineprogrammet vidare med nærast uforminska styrke. Det er tre andre vaksinar som godkjende for bruk i Noreg og EU. To av dei, Pfizer/Biontech og Moderna, blir allereie jamleg leverte til Noreg.

Den tredje, som er den nyleg godkjende vaksinen frå Johnson & Johnson, er venta i slutten av neste månad.

Stoltenberg seier at vaksineframdrifta i Noreg ikkje lir mykje av AstraZeneca-situasjonen. Ho meiner det at Noreg no faktisk har fleire vaksinar å velje mellom er «heilt eventyrleg».

Dei fleste kommunane vaksinerer no prioriteringsgruppe 3, altså folk mellom 75 og 84 år. Mange har allereie starta på dei mellom 65 og 74 år. Samtidig blir vaksineleveransane venta frå Pfizer/Biontech å auke betrakteleg neste månad – bortimot ei dobling, ifølgje FHI.

Vaksinane blir sette med to dosar, med tre vekers mellomrom. Men nyleg vart dette mellomrommet utvida til seks veker. Dermed blir fleire vaksinerte med første dose raskare.

– Det kan òg tenkjast at ein kan klare seg med éin dose. Det vil ikkje eg føregripe, men vi ser i alle fall at det blir mogleg å vaksinere alle som skal tilbydast vaksine, innan rimeleg tid, seier Camilla Stoltenberg.

(©NPK)