– Koronapandemien kan ha forsterka denne tendensen, seier sjeflege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Han slår fast at for mange ventar for lenge med å ringje nødnummeret.

Ein av tre ville først sjekka pulsen eller lagt personen i stabilt sideleie, ifølgje Norstat-undersøkinga.

– Det er vel og bra, men ikkje riktig. Det viktigaste er å ringje 113 med ein gong, seier Sollid.

