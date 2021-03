TV 2 utsett for dataangrep samtidig som Stortinget

innenriks

TV 2s leiar for informasjonstryggleik Vibeke Reigstad seier til digi.no at angrepet ikkje var målretta mot TV-kanalen, men at hackarane klarte å ta kontroll over kontoane til eit tosifra tal medarbeidarar.

Det vart registrert uautoriserte innloggingar på i alt elleve e-postkontoar, og TV 2 ser på alle desse som kompromitterte.

Hackarane fekk tilgang til kontoane etter at ein av medarbeidarane gav frå seg brukarnamn og passord etter å ha klikka på ei lenkje som førte til ei forfalska lagringsteneste.

Reigstad seier hackarane sannsynlegvis var ute etter økonomisk vinning.

– Det vi ser med sånne angriparar, er at dei vel den luraste måten for tilgang til pengar. Det kan vere falske fakturaer, til dømes. Det er eit klassisk og veldig enkelt angrep. Økonomiavdelinga fekk mellom anna beskjed om å verifisere alt av endringar av fakturaer. Så gjennomførte vi òg ei passordendring av alle brukarar, for å vere på den sikre sida.

I same tidsrom vart òg Stortinget utsett for eit omfattande IT-angrep. Det er registrert innbrot i e-postkontoane til fleire stortingsrepresentantar.

