Siri Skumlien ny generalsekretær i Legeforeininga

innenriks

– Eg gler meg til å bidra i ei foreining som forvaltar så mykje fagleg kunnskap og engasjement, og som kvar dag jobbar for at møtet mellom pasient og lege skal bli endå betre, seier Skumlien.

Skumlien kjem til Legenes hus frå jobben som fagansvarleg overlege ved stiftelsen Catosenteret. Her har ho mellom anna jobba med korleis ein pandemi påverkar moglegheitene for livsutfolding, spesielt for ungdom og personar med ulike funksjonsnedsetjingar.

– Med Siri får Legeforeininga ein klok og dyktig generalsekretær. Ho har solid leiarerfaring og eit brennande fagleg engasjement. Med henne ved roret er sekretariatet og foreininga godt rusta til å møte framtida, seier president Marit Hermansen som har leidd tilsetjingsutvalet.

