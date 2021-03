NRK: Statens helsetilsyn politimelder Sørlandet sjukehus for feiloperasjonar og grov systemsvikt

innenriks

– Eg kan stadfeste at vi har politimeldt Sørlandet sjukehus, seier fagsjef i Statens helsetilsyn, Toril Sagen, til NRK.

Ho seier det er sjeldan eit helseføretak blir politimeldt av dei. Det er skrive eit påtalekrav på 90 sider, men helsetilsynet vil ikkje gi fleire detaljar om saka. Sjukehuset opplyser at dei tek meldinga til etterretning og vil samarbeide med politiet.

Politimeldinga kjem etter at tilsynet i nesten eitt år har granska sjukehuset og ein lege som var tilsett der. NRK har tidlegare skrive at legen heldt fram med å feilopererte etter at skuldingane mot han vart kjend. Legen vart fråteke autorisasjonen i januar.