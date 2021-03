Melby: – Planen om ei erstatning for avlyste eksamenar blir lagt bort

innenriks

På grunn av koronapandemien bestemde regjeringa i februar å droppe eksamenar for ungdomsskulane og vidaregåande. Planen dei har hatt om ei erstatning for avlyste eksamenar blir no lagt bort, opplyser Melby til NRK.

– Vi hadde eit ønske om ei alternativ vurdering, men etter samtale med organisasjonane i Skule-Noreg vart ideen lagt bort, seier kunnskapsministeren.

– Vi har fått veldig tydelege tilbakemeldingar på at dei ikkje ønskjer noka nasjonal overstyring av korleis vurderingsarbeidet skal gå føre seg denne våren. Det vil vi derfor ikkje komme med, seier ho vidare.

