Kraftverk lèt vatn renne forbi for å sleppe skatt

Kraftverket har nedskalert drifta så grunnrenteskatten ikkje blir overskriden, skriv NRK.

Styreleiar Per Jarle Myklebust i Gloppen Energi seier at dei kunne produsert 20 gigawattimar meir, men at det ikkje ville vore lønnsamt.

Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad meiner dagens sats for grunnrenteskatt får «paradoksale følgjer i ei tid der vi treng meir straum».

– Vi debatterer vindkraft og det grøne skiftet, og då kan vi ikkje på same tid leggje avgrensingar på den krafta vi kan produsere! seier han.

