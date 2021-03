Frp etterlyser ny krisehjelp

innenriks

Framstegspartiet ber no finansminister Jan Tore Sanner (H) svare på kva økonomiske tiltak regjeringa planlegg for å kompensere bedrifter som har måtta stengje dørene.

Frps stortingsrepresentant Hans Andreas Limi viser til strenge nedstengingar i Viken, på Haugalandet og i Nord-Noreg.

– Alvorsgrada med blomstring av nye muterte virus og behovet for å stengje ned raskt er for dei fleste forståeleg. Likevel har svært mange bedrifter og enkeltpersonar opplevd at nedstenging og smitteverntiltak ikkje blir følgde opp med raske økonomiske tiltak, seier Limi.

Han trekkjer fram at Stortinget allereie har vedteke ei kommunal hjelpeordning på 750 millionar kroner.

– Framstegspartiet har gjentekne gonger påpeika behovet for raskare tiltak når regjeringa vedtek å stengje ned i kommunar eller regionar, og den kommunale beredskapsordninga burde i alle fall bli nytta umiddelbart som eit første tiltak.

Også hovudorganisasjonen Virke slår alarm. I eit brev til statsminister Erna Solberg (H) ber organisasjonen om nye tiltak for å redusere kostnaden for bedriftene når tilsette må permitterast på kort varsel.

«Dei gjeldande reglar for permittering og kompensasjon er ikke dimensjonert for så raske og inngripende endringer i virksomhetenes drift», åtvarar Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i brevet.

