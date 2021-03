Framleis høge smittetal i Bodø – fleire skular blir stengde

innenriks

På ein pressekonferanse torsdag vart det opplyst at fire av dei smitta har ukjend smitteveg, men at smittesporinga framleis går føre seg. Dei resterande tolv er kjende nærkontaktar.

16 nye smitta er det nest høgaste talet som er registrert i Bodø på eitt døgn.

– Det er eit høgt tal, og det viser at utbrotet vi no har å gjere med, er ganske alvorleg, seier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Som følgje av den uoversiktlege smittesituasjonen, og mens ein ventar på testresultat, stengjer kriseleiinga to barneskular og to ungdomsskular. Dei må ha heimeskule i første omgang fram til måndag 22. mars, der kommunen vil gjere ei ny vurdering.

Han seier det ser ut som tilfella er noko avgrensa til enkelte familiar, slik at dei har noko oversikt. Men dei høge smittetala i kommunen gir grunn til bekymring.

– Dette er grunnen til at vi har innført så inngåande tiltak som vi har gjort. Dei tiltaka er det for tidleg å sjå ein effekt av, sånn som det er no.

52 personar er akkurat no i isolasjon i Bodø, medan 250 er i karantene.

(©NPK)