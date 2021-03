FHI: – Framleis vaksinepause for AstraZeneca

innenriks

– Vi vurderer grundig om det er samanheng mellom vaksinane og sjukdomstilfella. Vi tek EMAs vurdering til etterretning, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på ein pressekonferanse torsdag kveld.

Ho sa at FHI vil halde fram undersøkingane sine og vurdere plassen til vaksinen, men seier at det er for tidleg å konkludere.

– Vi vil komme med ei vurdering i slutten av neste veke, sa Stoltenberg.

Stoltenberg sa òg at avgjerda 11. mars om å stoppe vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen var riktig.

– Det er viktig å ta ein pause når ein får beskjed om alvorlege hendingar, understreka ho.

