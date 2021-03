48 nye smitta i Drammen

innenriks

På nettsidene sine opplyser Drammen kommune at 40 av dei nye smitta er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle.

– Smittevegen er førebels ukjend for dei siste åtte. Éin av dei som er smitta, har fått påvist smitten etter heimkomst frå reise i utlandet, skriv kommunen.

Smittevernoverlege Einar Sagberg seier det ikkje er nokon tvil om at det er mykje smitte i kommunen for tida.

– Smittetrykket i Drammen kommune er framleis aukande, og det er urovekkjande. Derfor er vi førebudd på at vi kan komme til å sjå endå høgare smittetal i tida fram mot påska, seier Sagberg.

Dei siste 14 dagane er det påvist 450 nye smittetilfelle. Ikkje sidan november i fjor har det vore så mange nye smittetilfelle i ein tovekersperiode. På det verste under den førre smittebølgja vart det påvist 666 smittetilfelle på 14 dagar.

– Ut frå smittetala vi ser no, må vi vere førebudde på at denne smittebølgja kan bli verre enn den vi var gjennom i oktober og november. Når vi veit at virustypen som blir no spreidd, er mykje meir smittsam enn den vi hadde i oktober og november, vil det sannsynlegvis krevje meir av oss å avgrense denne spreiinga, seier Sagberg.

(©NPK)