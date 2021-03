1.064 nye koronasmitta registrert siste døgn

innenriks

Auken er den nest høgaste på eitt døgn under pandemien. Berre døgnet før hadde fleire nye smitta, med 1.156.

Det er utført over 4,2 millionar koronatestar her i landet til no.

Bekymra helseminister

Helseminister Bent Høie (H) kommenterte onsdag utviklinga i smittetala slik overfor NTB:

– Vi er bekymra for at vi ikkje ser toppen av den tredje bølgja enno og at det kan halde fram. Det tek ofte éin til to veker før tiltaka slår ut på smittetala.

Samtidig seier han at det kan vere mogleg å opne opp meir i mai. Men det avheng av at smitten er under kontroll i april.

– Det er framleis mogleg at mai kan bli månaden der vi kan ta dei første stega mot ein meir normal kvardag, sa helseministeren på ein koronapressekonferanse onsdag.

Han understreka at det er planar om strengare nasjonale tiltak viss det dukkar opp fleire utbrot.

226 på sjukehus

Onsdag var 226 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus i Noreg. Det er ein auke på to pasientar frå dagen før. 34 av pasientane får respiratorbehandling. Det er tre fleire enn dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt.

648 koronadødsfall er melde til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppa med flest dødsfall er personar som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikkje alltid er mogleg å vite om pasienten har døydd av eller med covid-19.

Til no har 451.308 personar fått første dose av koronavaksine, og 257.851 har fått andre dose.