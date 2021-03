Vestlandsoppdrettarar tapte mot staten

innenriks

Bakgrunnen for søksmålet var at oppdrettarane i produksjonsområdet mellom Nordhordland og Stad vart pålagt å kutte produksjonen gjennom «trafikklyssystemet».

Produksjonsområdet fekk raudt lys og alle selskapa i området måtte redusere matproduksjonen med 6 prosent.

Oppdrettarane gjekk til søksmål mot styresmaktene fordi dei meinte at det ikkje var fagleg grunnlag for avgjerda, som var basert på høge lakselusnivå i området, skriv ilaks.

I ein e-post til NTB skriv fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) at han var glad for at staten har vunne saka fullt ut.

– Dommen er omfattande, og vi vil saman med Regjeringsadvokaten bruke tid framover til å setje oss nøye inn i premissane, seier Ingebrigtsen.

I domsslutninga kjem det fram at oppdrettsselskapa er dømde til å betale sakskostnader på 1,8 millionar kroner, melder Bergens Tidende.

