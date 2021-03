Vaksinert helsepersonell kan sleppe karantene for å gå på jobb

innenriks

Til no har desse måtta gå i karantene etter å ha vore i nærleiken av smitta sjølv om dei har vore vaksinerte, fordi ein har vore uvisse på om vaksinerte personar kan føre med seg smitte sjølv om dei ikkje blir sjuke.

– No veit vi at vaksinerte personar sjeldan førar smitten vidare til andre. Det gjeld òg dei som har teke første dose, sa helseminister Bent Høie (H) under pressekonferansen på onsdag.

Derfor endrar styresmaktene no forskrifta slik at helsepersonell som har fått første dose for minst tre veker sidan, kan få unntak frå karantene, dersom det er nødvendig for å halde oppe kapasiteten.

Helsepersonellet må likevel vere i karantene i fritida.

Unntaket gjeld for helsepersonell i spesialisthelsetenesta og i den kommunale helse- og omsorgstenesta i situasjonar der det er nødvendig for å halde oppe behandlingskapasiteten.

Vaksinert helsepersonell kan som hovudregel arbeide medan dei ventar på prøvesvar, med mindre dei jobbar med spesielt sårbare pasientgrupper.

Endringa trer i kraft seinast fredag.