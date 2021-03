Vårkjensla held seg i store delar av landet

innenriks

– Eg kan nok tru at folk synest det kjennest som om våren er på gang, seier vakthavande meteorolog Tone Christin Thaule i Meteorologisk institutt.

Men i dei periodane det er sol og finvêr og mindre skyer sør i landet, vil det framleis bli minusgrader om natta fleire stader. Det gjeld spesielt i indre strøk og i høgda.

I Nord-Noreg held vinteren seg framleis gjennom helga, og også neste veke held temperaturane seg stort sett under null.

Barentshavet

Meteorologane meiner at fellesnemnaren for vêret denne helga, er at lågtrykket i Barentshavet styrer situasjonen over det meste av Noreg.

I Nord-Noreg blir det vindauke fredag. Det blir sludd og snø som når det blir mildare, går over til regn på kysten. Berre heilt aust i Finnmark vil kulda bli ståande igjen. Men på slutten av helga søkk temperaturane igjen, og det blir byevêr og stiv og sterk kuling på dei utsette stadene.

– Det ser betre ut i sør i byrjinga av helga. Her er det rolegare vind, men nedbør frå nord når Trøndelag og Møre og Romsdal gjennom fredagen, seier meteorologen.

Det blir òg meir skyer heilt nord på Austlandet og Vestlandet, medan det blir betre vêr jo lenger sør ein kjem.

Aust og sør skjerma

Laurdag trekkjer nedbøren litt sørover, men framleis blir det bra med sol heilt sør på Vestlandet, Austlandet og i Agder.

Søndag gjer lågtrykket i Barentshavet seg gjeldande med byevêr heilt ned til Rogaland. Medan Agder og områda austover framleis får opphald og bra temperaturar.

For nokon betyr det kanskje at båten blir sett på vatnet allereie før påske.

(©NPK)