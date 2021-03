Trine Skei Grande: – Noreg bør forhandle om Sputnik-vaksinen

innenriks

Det er vaksinemangelen etter at vaksinasjonen med AstraZeneca-vaksinen er stansa, som gjer at tidlegare venstreleiar Skei Grande meiner at regjeringa må opne for å forhandle òg med Russland om levering av vaksine. Ho meiner regjeringa ikkje kan vente på EU.

– Vi bør forhandle med Putin om å få han. Viss ikkje EU er framoverlent på dette, så bør Noreg vere det, seier ho til NRK.

Trine Skei Grande har ein immunsviktsjukdom og har derfor vore i isolasjon gjennom pandemien. Det har vore forbunde med livsfare for henne å bevege seg utanfor heimen.

Onsdag fekk ho den første vaksinedosen sin på Lovisenberg sjukehus i Oslo.

