Trasévalet for E39 mellom Lyngdal og Ålgård er avgjort

innenriks

– Det har vore viktig å finne ei løysing som ikkje kjem i konflikt med mineralressursane og som samtidig ikkje forseinkar gjennomføringa av prosjektet. Løysinga vi har valt, tek vare på begge delar og er òg best for natur og jordvern, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Løysinga blir R1-alternativet som går sør for Teksevatnet og via Vikeså gjennom Rogaland, og A1-alternativet via Lølandsvatn gjennom Agder. Denne løysinga meiner regjeringa har størst samfunnsøkonomisk nytte, og er best for natur og jordvern i Rogaland.

– Eg er glad for at det omsider er bestemt kor traseen skal gå, men det har teke si tid. No er det berre å håpe at det ikkje går altfor lenge før vegen blir realisert, seier ordførar Torbjørn Klungland i Flekkefjord til Fædrelandsvennen.

(©NPK)