Smitterekord i Ullensaker

– Det er urovekkjande, men dessverre ikkje overraskande med tanke på den utviklinga vi ser i heile regionen, seier ordførar Eyvind Schumacher (Ap) til Romerikes Blad.

34 nye smittetilfelle er det høgaste som er registrert i kommunen sidan pandemien starta.

Førre veke vart 2.787 personar i Ullensaker testa. Schumacher seier at dei ønskjer at folk skal ha låg terskel for å teste seg.

– Likevel er det stor grunn til å tru at vi har den høgaste smitten i kommunen no under heile pandemien. Vi ser at det er ei tredje bølgje på gang, og det har ein nesten forventa, seier han.

