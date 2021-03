Skjerpa beredskap ved seks helseføretak i søraust – koronainnlagde firedobla på éin månad

innenriks

Dei siste vekene har talet på koronapasientar auka kraftig i Helse sør-aust, som er helseregionen med desidert flest av dei 226 koronainnlagde her til lands.

17. februar var det 52 koronapasientar på sjukehusa i regionen. Onsdag 17. mars er det 199 koronapasientar – nær ei firedobling. På det meste våren 2020 var det 245 koronapasientar i Helse sør-aust.

Talet på intensivpasientar har òg stige kraftig den siste tida i regionen – frå 14 17. februar til 49 i dag. 30 av desse får respiratorbehandling, medan det var elleve respiratorpasientar for ein månad sidan.

Justert opp beredskap

Samtidig blir det onsdag meldt om smitterekordar både nasjonalt og i Oslo, og assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa tidlegare denne veka at ting kan tyde på at dei muterte virusvariantane kan gi litt meir alvorleg sjukdom og dermed fleire innleggingar.

På grunn av eit aukande tal koronapasientar og for å førebu seg på å kunne ta imot fleire, justerte Oslo universitetssjukehus, Sjukehuset i Vestfold og Bærum sjukehus i Vestre Viken beredskapen opp til gult nivå tysdag.

Det er første gong sidan 20. april i fjor at Bærum sjukehus, som tysdag hadde 20 koronapasientar, har gul beredskap.

– Den største utfordringa er auka press på Intensivseksjonen med fleire covid-pasientar på respirator. Vi ser oss nøydde til å redusere noko på planlagd kirurgi, men held oppe all utgreiing og behandling av kreft og dessutan umiddelbart hjelp-funksjonen, sa klinikkdirektør Trine Olsen då det vart kjent at beredskapen blir skjerpa.

Utset operasjonar

Beredskapen er òg på gult ved Sjukehuset Østfold, Akershus universitetssjukehus (Ahus), Diakonhjemmet sjukehus og Lovisenberg Diakonale Sjukehus i Helse sør-aust.

Gult nivå betyr at sjukehusa omdisponerer tilsette frå andre stader i sjukehuset for å behandle koronapasientar. For å få frigjort desse ressursane, reduserer sjukehusa anna planlagd behandling, men umiddelbar hjelp, kreft, barn og psykisk helse og rusbehandling blir ikkje ramma.

Bortsett frå ved Bærum sjukehus er Vestre Viken helseføretak i grøn beredskap. Det same er Sjukehuset Telemark. Dei to einaste føretaka som er i normal drift i Helse sør-aust, er Sørlandet Sjukehus og Sjukehuset Innlandet.

