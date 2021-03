Raymond Johansen tek sjølvkritikk etter oppvaskmøte

innenriks

Onsdag vart byrådsleiaren kalla inn på teppet av alle opposisjonspartia.

Årsaka var at dei meinte dei over lengre tid hadde vorte for dårleg informerte om smitteverntiltaka i Oslo, skriv Aftenposten.

– Eg har hatt eit ønske om å halde bystyret godt informert, men erkjenner at eg ikkje har vore god nok. Det beklagar eg, seier Johansen til avisa.

Johansen skylde på mangel på tid og eit stort behov for å få informasjon raskt ut til befolkninga.

Venstres gruppeleiar Hallstein Bjercke seier bystyret opplever at dei over lang tid har fått minimal informasjon frå byrådet om pandemisituasjonen i hovudstaden og grunngivingane bak dei ulike smittetiltaka.

– At vi kallar inn til dette møtet kan sjåast på som ein korreks på prosess, seier Bjercke.

No seier han seg fornøgd med unnskyldninga frå Johansen.

(©NPK)