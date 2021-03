Høie bekymra for at vi ikkje ser toppen av smittebølgja

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 1.156 nye koronasmitta det siste døgnet. Oslo hadde 495 tilfelle, som er klar døgnrekord i hovudstaden.

– Vi er bekymra for at vi ikkje ser toppen av den tredje bølgja enno og at det kan halde fram. Det tek ofte éin til to veker før tiltaka slår ut på smittetala, seier Høie til NTB.

Helseministeren kallar smittesituasjonen veldig alvorleg.

– Vi ser òg at smitteauken fører til det vi har jobba for unngå, nemleg at sjukehusa no opplever ei stor belastning og må avlyse andre avtalar, seier han.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier til VG at smittetala vil nok halde fram med å auke før det snur.

– Det kan uansett vere at trenden snur om to veker viss etterlevinga av tiltaka er god. Viss vi får ned R-talet ganske raskt, kan dette skje, seier Nakstad.

