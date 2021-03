Guldvog håpar på betring neste veke

innenriks

– Vi ser for oss ein framleis vekst i innleggingar dei neste to vekene. Vi håpar likevel på ei avflating i løpet av ei veke, og at vi får ein topp om eit par vekers tid, før tala går nedover igjen, seier Guldvog til NTB etter pressekonferansen til regjeringa onsdag.

I løpet av den perioden vil sjukehusa gå over til høgare trinn i beredskapsmodellen sin.

Han presiserer at helsestyresmaktene ikkje er sikre på korleis tiltaka vil fungere. Dersom ikkje storstilt stenging av skular i Oslo og delar av Viken, og dessutan stenging av butikkar og utestader i begge fylka fungerer, er eitt av dei neste stega innføring av tometersregel i større grad.

– Vi gir allereie det rådet der vi kan, og vi kan gjennomføre det meir gjennomgripande for å få ned smitten, seier Guldvog.

