Gode vaksinenyheiter: Noreg får over 100.000 fleire dosar frå Pfizer i vår

– Vi må vere førebudde på både gode og dårlege vaksinenyheiter, sa helseministeren på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag.

– No har vi nettopp fått ein god. Vi får 120.000 fleire vaksinar frå Pfizer i andre kvartal enn det vi hadde vorte førespegla tidlegare, sa Høie.

Han roar dei som fryktar at vaksinasjonen vil stoppe opp no som AstraZeneca-vaksinen er sett på pause, og seier regjeringa har lagt planar for å handtere òg dette.

Satsar på mange ulike vaksinar

– Vi satsar på mange ulike vaksinar for å kunne vaksinere befolkninga sjølv om det skulle oppstå problem med éin eller fleire vaksinar. Det gjer at vaksinasjonen i Noreg ikkje kjem til å stoppe opp.

Høie seier at dersom vaksinane frå Pfizer, Johnson & Johnson og Moderna kjem som planlagt, har vi nok vaksinar i løpet av sommarmånadene til å kunne tilby heile den vaksne befolkninga vaksine.

– Men det føreset at produsentane ikkje støyter på nye uventa problem.

Når det gjeld AstraZeneca-vaksinen vil Folkehelseinstituttet sjølv gjere ei vurdering av om ho skal vere ein del av vaksinasjonsprogrammet i Noreg, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Gjer ei sjølvstendig vurdering

– Uavhengig av kva det europeiske legemiddelverket og Legemiddelverket i Noreg kjem fram til, vil Folkehelseinstituttet, som er ansvarleg for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, gjere ei sjølvstendig vurdering om vi framleis vil tilby denne vaksinen i programmet i Noreg, seier Stoltenberg.

Stoltenberg sa òg at det er viktig at vi beheld tilliten til vaksinasjonsprogrammet og vaksinar i tida framover.

Éin av dei tre helsearbeidarane som nyleg vart innlagde på Rikshospitalet etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, døydde søndag.

Det er så langt ikkje påvist nokon samanheng mellom vaksinen og dei sjuke helsearbeidarane, men bruken av AstraZeneca-vaksinen er sett på vent i Noreg og ei rekkje andre land.

– Rekordar ingen ønskjer å setje

Høie la ikkje skjul på at vi no er inne i ein tredje bølgje av pandemien. Førre veke vart 5.337 smitta av koronaviruset, noko som er det høgaste talet nye smitta som er registrert på éi veke sidan pandemien starta.

– No set vi rekordar ingen av oss ønskjer å setje, sa Høie.

Berre det siste døgnet vart det registrert 1.156 koronasmitta i Noreg, og 495 av dei er registrerte i Oslo.

Onsdag var 451.308 personar vaksinerte med første dose av koronavaksinen i Noreg, medan 257.851 personar har fått andre dose.

På pressekonferansen sa Høie at helsepersonell som har fått første vaksinedose for minst tre veker sidan, kan få unntak frå karanteneplikta i arbeidstida. Denne endringa gjeld frå seinast fredag.

Vaksinerte førar sjeldan smitten vidare

– No veit vi at vaksinerte personar sjeldan førar smitten vidare til andre. Det gjeld òg dei som har teke første dose, sa Høie (H).

Derfor endrar styresmaktene no forskrifta slik at helsepersonell som har fått første dose for minst tre veker sidan, kan få unntak frå karantene, dersom dei trengst på jobb. Dei må likevel vere i karantene i fritida.

Unntaket gjeld for helsepersonell i spesialisthelsetenesta og i den kommunale helse- og omsorgstenesta i situasjonar der det er nødvendig for å halde oppe behandlingskapasiteten.

