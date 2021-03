Biffar og filetar blir trekte tilbake – sjekk frysaren

innenriks

11. mars kalla Norgesgruppen tilbake all kjøttdeig, karbonadedeig og burgarar frå parti som kan innehalde salmonella som vart oppdaga i importert kjøtt frå Tyskland.

Partiet med storfekjøtt vart importert til Noreg av Prima Jæren. Mattilsynet har tidlegare opplyst at dei følgjer opp verksemda.

Det var i starten av mars at det vart registrert fleire tilfelle av smitte med tarmbakterien Salmonella Enteritidis i fleire norske fylke. Ti personar vart så sjuke at dei måtte leggjast inn på sjukehus.

Fann likskapar med kjøttprøve

Den aktuelle prøva av kjøttpartiet vart teken av Prima Jæren sjølv, i slutten av januar i år. Innleiande analyse viste funn av salmonella. Veterinærinstituttet identifiserte at det er snakk om Salmonella Enteritidis gjennom eigne analysar.

Då FHI oppdaga at folk hadde vorte salmonellasjuke, samanlikna Veterinærinstituttet og FHI prøvene, og fann at dei var genetisk like. Begge prøvene vart analyserte ved hjelp av metoden som blir kalla heilgenomsekvensering.

No blir fleire storfeprodukt kalla tilbake, mellom anna fleire biffar og filetar. Alle produkta som er omfatta av tilbakekallinga, er gått ut på dato og finst ikkje lenger i butikk, men forbrukarar kan ha produkta i frysaren.

Desse produkta blir tilbakekalla

* Folkets kjøttdeig, mager kjøttdeig, hamburgar og baconburgar. Bruksdato: 09.02.2021

* Folkets karbonadedeig. Bruksdato: 07.02.2021

* Folkets kjøttdeig og karbonadedeig. Bruksdato: 08.02.2021

* Folkets Storfe Ytrefilet Bit. Bruksdato: 06.03.2021

* Folkets Storfe Entrecote, Mørbrad, Ytrefilet, Indrefilet og Pepperbiff. Bruksdato: 07.03.2021

* Meny kjøttdeig. Bruksdato: 08.02.2021

* Meny kjøttdeig, mager kjøttdeig, karbonadedeig, hamburgar, baconburgar, Angusburger. Bruksdato: 09.02.2021

* Meny Storfe Entrecote, Mørbrad, Indrefilet, Mørbradfilet. Bruksdato: 07.03.2021

* Spar kjøttdeig og karbonadedeig. Bruksdato: 08.02.2021

* Spar kjøttdeig, mager kjøttdeig, hamburgar og baconburgar. Bruksdato: 09.02.2021

* Spar Storfe Entrecote, Mørbrad skiva, Indrefilet og Pepperbiff. Bruksdato: 07.03.2021

* Kiwi Billig middag karbonadedeig. Bruksdato: 09.02.2021