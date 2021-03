innenriks

– No er eg lykkeleg, men samtidig føler eg meg heilt tom. Det er seks års kamp som endeleg er over, seier Vidar Hoel til NRK.

Han er talsmann for dei 14 familiane som har fått medhald i at det er søppel som rotnar og krympar nede i bakken som er skuld i at husa deira blir skeive i Lillestrøm kommune.

Dette er andre gong bebuarane går sigrande ut av ei rettssak mot Lillestrøm kommune. Også i tingrettsdommen frå i fjor vart huseigarane tilkjende ei tilsvarande erstatning.

