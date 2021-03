Bane Nor sender millionkrav etter at jernbanebru vart øydelagd

innenriks

Brua, som er eit nasjonalt kulturminne, vart fullstendig smadra i uhellet på Hardangervegen fredag, skriv Bergens Tidende.

– Eg kan stadfeste at det vil komme eit erstatningskrav til transportselskapet. Vi skal byggje ei ny bru, og det kostar fort nokre millionar. Om det blir 5, 10 eller 15 millionar er for tidleg å svare på, seier kommunikasjonsrådgivar Harry Korslund i Bane Nor.

Ein konteinar og ein kompressor skal ha hekta seg fast og rive ned brua, og ifølgje Statens vegvesen vart brua «fullstendig smadra».

Brua blir berre brukt til veterantog som køyrer mellom Garnes og Midttun om sommaren.

(©NPK)