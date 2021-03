Abelpris til pionerar for diskret matematikk og teoretisk datavitskap

innenriks

Årets Abelpris blir tildelt ungarske László Lovász og amerikanske Avi Widgerson.

– Dei får prisen for dei grunnleggjande bidraga sine til teoretisk datavitskap og diskret matematikk, og si leiande rolle i å utvikle desse fagområda til å bli sentrale felt i moderne matematikk, heiter det i grunngivinga frå juryen for pristildelinga.

Diskret matematikk

Ifølgje Store norske leksikon byggjer moderne datamaskiner, algoritme og kompleksitetsteori i stor grad på prinsippa i diskret matematikk og matematisk logikk. Kodeteori og kryptografi er andre viktige disiplinar med stor bruk av diskret matematikk.

Dei to matematikarane har spelt ei betydeleg rolle i utviklinga av teorien om datakompleksitet, som handlar om farten og effektiviteten av algoritmar. Denne retninga innan matematikken skaut fart med utviklinga av datamaskiner på 70-talet.

I dag er teorien om datakompleksitet eit viktig felt innanfor matematikken som mellom anna dannar grunnlaget for internettryggleik. Både László Lovász og Avi Widgerson har vore leiande i denne utviklinga dei siste tiåra.

– Fundamentale bidrag.

– Arbeidet deira er på mange måtar sammenvevd, og særleg har dei levert fundamentale bidraga til forståinga av tilfeldigheita i databehandling, og til utforsking av grensene for effektive algoritmar, seier leiaren i Abelkomiteen, Hans Munthe-Kaas.

Komitéleiaren understrekar at det er takka vere det banebrytande arbeidet til dei to prisvinnarane at diskret matematikk og teoretisk datavitskap no er etablert som sentrale område innan matematikk.

Avi Widgerson får æra av å vere den enkeltpersonen som har gjort mest innanfor teorien om datakompleksitet. På 70-talet gjorde han oppsiktsvekkjande framsteg ved å undersøkje kva rolle tilfelle har for databehandlinga. Han viste at algoritmar som nytta seg av «mynt og kron»-tilfelle for å prosessere raskare, og dermed opna for feil, nesten alltid er ein nesten like rask algoritme som ein som ikkje slår mynt og kron.

Ungdomsstjerne

László Lovász var allereie som tenåring ein briljant matematikar og blir rekna som ein av dei mest framståande matematikarane dei siste 50 år. Sannsynsmetodar er eit viktig tema i arbeidet hans innan kombinatorikk og undersøking av sannsynsmetodar.

Som ein del av det grunnleggjande arbeidet innan datavitskapen har Lovász forma ut svært effektive algoritmar med vidtrekkjande bruksmåtar. Ein av desse er LLL-algoritmen, som er kalla opp etter Lovász og brørne Arjen og Hendrik Lenstra. I dag er dei einaste kjende krypteringssystema som kan motstå eit angrep frå ein kvantedatamaskin, basert på LLL-algoritmen.

Abelprisen blir delt ut av Det Norske Videnskaps-Akademi og er på 7,5 millionar kroner. Datoen for årets prisutdeling er ikkje fastsett.

