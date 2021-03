1.156 nye koronasmitta siste døgn – det høgaste så langt

innenriks

Totalt er det no registrert 82.455 smitta, ifølgje meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS).

Første gong over 1.000

Det er første gong det blir registrert over 1.000 smitta på eitt døgn. Toppen før dette vart nådd 6. januar, med 930 smitta på eitt døgn.

Drygt 4,2 millionar koronatestar er til no utførte i landet.

448.355 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 257.405 personar har fått andre dose.

224 på sjukehus

224 koronapasientar var tysdag innlagde på sjukehus. Det var tre fleire enn dagen før.

Til saman er 641 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Noreg.

Strenge tiltak

Tysdag vart det strengaste tiltaksnivået vidareført for fleire kommunar i tidlegare Vestfold fylke, og dessutan vart det justert opp for dei siste Vestfold-kommunane.

Regjeringa innførte òg det strengaste tiltaksnivået for sju kommunar på Haugalandet. Tiltaka gjeld frå midnatt og til søndag 11. april.

– Det er stigande smitte med den engelske virusvarianten i fleire av kommunane i Haugesund-området, og dei melder om at situasjonen er utfordrande og uoversiktleg. Kommunane har derfor bede om at regjeringa innfører regionale tiltak slik at dei kan få kontroll over smitten, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Tiltaka gjeld for kommunane Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord i Rogaland fylke, og dessutan Sveio i Vestland fylke.

