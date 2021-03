Utdanningsforbundet i Oslo: – Trur ikkje tiltaka til byrådet er tilstrekkelege

innenriks

– Helsebyråd Steen konstaterer at smitteauken er størst i aldersgruppa 0–15 år og at mykje av smitten kan sporast tilbake til barnehage og skule. Vi er derfor ikkje roa og stiller spørsmål ved om tiltaka som blir sette i verk er kraftfulle nok for å slå ned smitten, seier leiar Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet i Oslo til Utdanningsnytt.

Måndag stengde Oslo kommune ungdomsskular og vidaregåande skular, medan det blir heimeskule i enkelte bydelar òg for elevar på 5. til 7. trinn.

Andersen seier at mange av medlemmene deira likevel er redde for at smitten òg vil spreie seg blant dei yngre barna.

– Dessverre trur eg ikkje tiltaka som vart presenterte måndag, er tilstrekkelege.

Ho meiner mellom anna at ein bør redusere talet på barn og elevar ytterlegare og stengje fleire skular i område med høg smitte.

