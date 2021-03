Utdanningsforbundet: Skular og barnehagar ikkje kompensert for ekstrautgifter

innenriks

I to ulike undersøkingar, som begge er gjennomførte av Respons Analyse for Utdanningsforbundet blant barnehagestyrarar og rektorar, kjem det fram at 32 prosent av barnehagane og 22 prosent av skulane ikkje har fått kompensert for ekstrautgifter under koronapandemien.

37 prosent av skulane og 32 prosent av barnehagane har berre fått dekt delar av ekstrautgiftene.

Verre sidan oktober

For barnehagane synest situasjonen å ha vorte forverra sidan oktober i fjor, då ei tilsvarande undersøking vart gjord. Den gong svarte 43 prosent av barnehagestyrarane at dei i nokså liten grad, i lita grad eller ikkje i det heile, fekk dekt meirutgifter. I dag seier 64 prosent at dei ikkje eller berre delvis har fått kompensasjon.

70 prosent av barnehagane og 40 prosent av skulane har heller ikkje fått løfte om vidare kompensasjon.

Berre 13 prosent av barnehagane har fått kompensert alle ekstrautgifter til mellom anna ekstra reinhald og auka bemanning. Det same gjeld 34 prosent av skulane, viser undersøkingane.

Verst på vidaregåande

Her trekkjer likevel dei vidaregåande skulane ned. Berre éin av fire rektorar her, 26 prosent, rapporterer at dei har fått alle ekstrautgifter dekt.

Eit ekspertutval konkluderte i november i fjor med at delar av ekstramidlane som blir tilført kommunane, burde øyremerkjast barnehagar og skular for ekstra utgifter til smitteverntiltak.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har fleire gonger forsikra om at meirutgifter vil bli kompenserte, medan statsminister Erna Solberg (H) har påpeika at det er kommunane som har ansvar for å sørgje for at pengane kjem heilt ut til barnehagar og skular.

