Sanner: Ikkje aktuelt med same permisjonsreglar som i fjor

– Vi ser ikkje på det som aktuelt. Viss ein skulle gjere slike endringar, så ville det òg verke fram i tid, og då måtte ein gjere lovendring, sa finansministeren under pressetreffet før budsjettforhandlingane for 2022.

Etter at det vart klart at butikkar i Viken blir stengde, har NHO ytra ønske om å redusere arbeidsgivarperioden frå ti til to dagar ved permisjon. Frp er blant dei som støttar NHO-kravet.

Sanner trekker fram at det allereie er gode kompensasjonsordningar på plass for bedriftene.

– Vi har òg fått lånestøtteordning på plass, ei lånegarantiordning, og pengar gjennom kommunane der vi framleis har pengar som blir betalte rundt påske. Så dei økonomiske verkemidla er der, sa Sanner.

