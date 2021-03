Sanner: – Oljepengebruken nødvendig og innanfor handlingsregelen

innenriks

– Under krisa har det vore nødvendig med kraftige økonomiske tiltak. Vi har brukt mykje oljepengar i 2020, og vi kjem til å gjere det også i 2021, det har vore heilt nødvendig, sa Sanner under ein pressekonferanse før budsjettkonferansen til regjeringa på Hurdalssjøen tysdag morgon.

Sanner sa òg at når tiltaka etter kvart vil bli reduserte, vil òg bruken av oljepengane bli det same.

– Målet vårt er at vi i 2022 skal komme innanfor rettesnora for handlingsregelen på 3 prosent av fondsverdien. Med nedtrapping av pengebruken når situasjonen blir betra, så har krisehandteringa vore i tråd med handlingsregelen, understreka Sanner.

– Handlingsregelen seier at du kan bruke meir i dårlege tider under føresetnaden at du bruker mindre i gode tider, og det har vi gjort. Samla sett under regjeringsperioden vår har vi brukt mindre oljepengar, også inkludert desse to åra, enn det det er rom for innanfor handlingsregelen, sa han.

Finansministeren uttrykte òg uro for at bustadprisane over heile landet, og spesielt i Oslo, har auka det siste året.

– Vi veit av erfaring at høg vekst i bustadprisane òg kan føre med seg høg gjeld, og vi må unngå at det byggjer seg opp finansielle ubalansar på veg ut av krisa, understreka Sanner på pressekonferansen før budsjettforhandlingane starta opp tysdag.

