– Det er stigande smitte med den engelske virusvarianten i fleire av kommunane i Haugesunds-området, og dei melder om at situasjonen er utfordrande og uoversiktleg. Kommunane har derfor bede om at regjeringa innfører regionale tiltak slik at dei kan få kontroll over smitten, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Tiltaka gjeld frå midnatt natt til onsdag og til søndag 11. april.

Dei gjeld for kommunane Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.