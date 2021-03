Redd barna ber om større satsing på barn og unge i statsbudsjettet for neste år

innenriks

Organisasjonen ber mellom anna om å auke løyvingane til førebygging og avdekking av vald og overgrep, og dessutan å sikre rettane til barn som lever i vedvarande låginntektsfamiliar i Noreg. Dei meiner òg at barnetrygda må aukast.

I tillegg viser Redd barna til at millionar av barn i verda i dag framleis ikkje er tilbake på skulebenken og at behovet for bistand og nødhjelp i 2022 vil vere større enn på mange tiår. Dei ber Noreg om å setje av minst 1 prosent av BNI til bistand.

Regjeringa samlast i dag for å byrje planlegginga av statsbudsjettet for neste år.

(©NPK)