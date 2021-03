Over 60 nye smittetilfelle i Østfold-kommunar

innenriks

Av dei 32 koronasmitta i Sarpsborg er 18 smitta i eigen husstand og åtte på skular. Fem er smitta under private samankomstar, medan éin person har ukjend smitteveg, ifølgje kommunen.

Dette er ein auke på ti personar samanlikna med talet på søndag og det høgaste smittetalet sidan 1. mars (38 smitta).

Fredrikstad kommune melder at det er registrert 24 nye smittetilfelle det siste døgnet. Av desse er 22 nærkontaktar av kjende smittetilfelle, to har ukjend smitteveg.

Det er ein auke på fire frå søndag og også det høgaste sidan 1. mars, då det vart registrert 33 smitta.

I Halden opplyser kommunen at dei har hatt fem nye smittetilfelle det siste døgnet, mot ni førre døgn. To av dei nye tilfella kan sporast tilbake til eit tidlegare utbrot på ein ungdomsklubb, medan éin person sannsynlegvis er smitta under trening på eit treningssenter.

(©NPK)