Oslos helsebyråd meiner regjeringa er for optimistiske om gjenopning

– Viss alt går som det skal – og det har det jo i alle fall ikkje gjort til no – så antek ein at den vaksne befolkninga er ferdigvaksinert til sommaren, seier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

– Eg er redd for at det er litt optimistisk, særleg i lys av det som har skjedd med AstraZeneca-vaksinen den siste tida, seier Steen, og siktar til vaksinen som no er sett på vent på grunn av uvisse knytt til alvorlege biverknader.

Helsebyråden understrekar likevel at det er lett å vere etterpåklok.

– Men vi hugsar jo Bent Høies analogi om at no er vi på toppen til fjellet, no skal vi gå ned på den andre sida, og at det er tøft å gå ned. Det var i april i fjor. Det var jo i og for seg då ein starta med denne typen bilete, seier Steen.

Han understrekar den hårfine balansen mellom det å gi folk håp, men samtidig å vere realistisk.

– Eg tenkjer jo at ein del av desse utsegnene viser seg i ettertid å ha vore litt uheldige, seier Steen.

– Stadig litt lenger unna

Steen peikar òg på at framdrifta til vaksinekabalen òg avheng av leveransane av Johnson & Johnson-vaksinen, som nyleg vart godkjend for bruk i Noreg.

Vaksineprodusenten har sjølv uttalt at leveransane vil starte i andre halvdel av april. Avtalen forpliktar dei til å levere nær éin million dosar innan utgangen av andre kvartal, altså innan 30. juni.

– Dersom den kjem i slutten av andre kvartal, så trur eg det er optimistisk å sjå den vaksne befolkninga vaksinert før sommaren, seier Robert Steen.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier at det er hyggjeleg å kunne seie noko positivt til folk og at behovet for denne typen beskjedar er stort. Han håpar at regjeringa har rett i dei optimistiske anslaga sine.

– Vi treng alle positive nyheiter, men akkurat no så verkar det å vere litt avstand mellom det vi ønskjer og det som er røyndom, seier han.

– Ser du optimistisk på tida framover?

– Eg er nøktern og realistisk på at dette kjem til å ta tid. Eg har heile tida snakka om ein gradvis og kontrollert gjenopning av Oslo. Og no ligg det stadig litt lenger unna, seier Johansen.

Peikar på håp og motivasjon

Helseminister Bent Høie (H) fortel at balansegangen mellom å vere optimistisk og realistisk er krevjande.

– Derfor er det enklast å berre seie det som det er, og det er det vi prøver å gjere heile vegen, seier han til NTB.

– Vi har jo aldri sagt noko anna enn at det kan komme utfordringar òg, men eg trur jo òg at det er riktig å fortelje folk om det positive som kan skje framover, så folk ikkje fullstendig mistar håp og motivasjon, seier han.

Etter meldingar om tilfelle av blodpropp hos folk som har fått AstraZeneca-vaksinen, har ein slutta å vaksinere med denne inntil vidare. Det er likevel ikkje påvist nokon samanheng, men Høie seier at denne pausen uansett forseinkar vaksineframdrifta noko per no.

– Men dei dosane har jo komme til landet, så med éin gong vi eventuelt tek vaksinen i bruk igjen, vil det jo ta veldig kort tid til dei er sette. Så det har ikkje veldig stor innverknad, seier han.

– Denne situasjonen viser jo òg at det var riktig av oss å satse på veldig mange ulike vaksinar, slik at vi no bruker fleire typar vaksinar i Noreg. Dermed blir vi mindre sårbare for denne typen endringar, seier Høie.

