Ordførarar reagerer på Viken-tiltak: – Det er dramatisk

– Her har vi hatt veldig lite smitte, bank i bordet, seier ordførar Solveig Vestenfor (Ap) i Ål kommune.

Måndag vart det innført fleire strenge tiltak i alle dei 51 kommunane i Viken, og dessutan Gran i Innlandet. Ifølgje sakspapir frå møtet mellom Statsforvaltaren i Oslo og Viken, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) var det 13 kommunar som ikkje ønskte strengare tiltak.

Under møtet med Statsforvaltaren måndag, fortel ordføraren at ho var tydeleg på at det er vanskeleg å forsvare så strenge smitteverntiltak i eit område som Hallingdal, der det nesten ikkje er smitte.

– Vi etterlyste heller geografiske tilpassingar. Men det ønsket vart ikkje følgt. Årsaka for det var bekymringar rundt intensivkapasiteten på sjukehusa. Det er klart at vi forstår resonnementet.

Samtidig meiner Vestenfor at det er vanskeleg å skjønne at det er mogleg å avgrense smitten innanfor Viken.

– Det som er vanskeleg å skjønne er at det finst veldig mange i Oslo og Viken som har hytter i andre stader i landet, som i Innlandet. Beitostølen, Trysil, og der blir det ingen restriksjonar på dette med mobilitet, seier ho til NTB.

Blir opplevd som dramatisk

Med påska rett rundt hjørnet meiner Vestenfor at situasjonen er dramatisk.

– Det er dramatisk, og det blir opplevd som dramatisk for reiselivet, handelsnæringa og for alle som baserer seg på påska, seier ordføraren.

Flå kommune har ikkje hatt koronasmitte sidan september i fjor. Rundt nyttår hadde dei nokre studentar med smitte, men dei var ikkje fysisk til stades i kommunen.

– Ja, det kjennest til ei viss grad urimeleg at bygda må ha like strenge tiltak som i byen. Men vi må ha fokus på at dette handlar om kapasitet på sjukehuset, så det har ikkje noko å seie om du bur i by eller land. Dette er ei avgjerd som ligg hos Statsforvaltaren og styresmaktene. Vi må berre innrette oss deretter, seier ordførar Merete Høntorp Gandrud (Ap) i Flå kommune til NTB.

Er lojale til tiltaka

Ordførar Knut Martin Glesne (Tverrpolitisk Bygdeliste) i Krødsherad seier til NTB at dei ikkje flagga nokon større motstand mot tiltaka som er innførte. Kommunen er ein av påskedestinasjonane og husar Norefjell Ski & Spa, men dei er lojale mot tiltaka.

– Det er klart at vi kunne tenkt oss litt meir graderingar med tanke på smittenivå, men vi er lojale til dei tiltaka som er sett i verk. Sjølv om dei rammar næringslivet vårt veldig hardt no mot påske, seier Glesne.

