Noreg samd med Storbritannia og EU om fiskeriavtalar

– Eg er fornøgd med at avtalen med EU og Storbritannia endeleg er på plass. Dette er den første kvoteavtalen mellom tre partar i Nordsjøen, og ein føresetnad for berekraftig forvaltning, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.

Dei tre partane har vore i forhandlingar sidan årsskiftet. Særleg Noreg og EU har hatt usemjer om fiskekvotar i Nordsjøen.

Topartsavtale med Storbritannia står att

Noreg er òg samd med EU om topartsavtaler for Nordsjøen og Skagerrak, og dessutan naboskapavtale med Sverige. Dermed er landa samde om å gi kvarandre tilgang til å fiske i sonane til kvarandre.

– Desse avtalane er viktige for å få mest mogleg verdiskaping for norsk fiskerinæring. Vi har hatt løpande dialog med næringa, som støttar forhandlingsresultatet. No står det att å få på plass ein topartsavtale med Storbritannia, der forhandlingane held fram med full styrke, seier Ingebrigtsen.

Redusert seikvote

Seikvoten er redusert med ein firedel til 59.512 tonn, og norske fiskarar får tilgang på 30.946 tonn. Norske fiskarar får kvote på 103.344 tonn nordsjøsild, og 2.252 tonn torsk.

Torskekvoten vart kraftig redusert i 2020. Noreg har òg bytt til seg ein kolmulekvote på 37.500 tonn frå EU, og får fiske han i irske farvatn, utan områderestriksjonar.

Noreg har òg forplikta seg til å stengje gytefelt i norsk sone for å verne småtorsk seinare i år, for å byggje opp att bestanden. Partane har vidareført stenging av nokre gytefelt frå tidlegare.