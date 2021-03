innenriks

For resten av dei er seks definerte nærkontaktar, medan dei to siste er importtilfelle, opplyser Stavanger kommune på nettsidene sine.

Tre av dei smitta er under ti år, medan ytterlegare to er under 20.

Resten er mellom 20 og 79 år. 814 personar vart testa i Stavanger måndag.

Ni nye smitta er éin over vekesnittet og tre over snittet dei siste 14 dagane i kommunen.

