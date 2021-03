NHO Reiseliv om Viken-tiltaka: – Blodig urettferdig

innenriks

Nedstenginga av Viken inneber at kommunar med låg eller ingen smitte blir underlagde dei same strenge koronatiltaka som kommunar med mykje smitte. Det synest administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er blodig urettferdig.

– Det reflekterer ikkje smittesituasjonen i kommunar som Geilo og Hemsedal. Dette kjem til å svi for skidestinasjonane som mista påska i fjor, og som no risikerer å tape endå ei påske med full skjenkestopp, stengde matstader og butikkar. Nedstenginga er katastrofal for reiselivet og heile næringslivet i hyttekommunane som er heilt avhengig av inntektene frå påsketuristane, seier ho.

Sjølv om heile Viken fylke får strenge tiltak, er det viktig å hugse at påska ikkje er avlyst. Skianlegga får halde ope, det er ikkje hytteforbod og det er lov å bu på hotell eller leige ei leilegheit.

– Det er god plass ute i naturen og i skibakkane, og ifølgje helsestyresmaktene er det låg smittefare ved utandørs aktivitet som ski og alpin. No må vi redde fjelldestinasjonane våre. Dei toler ikkje endå ei tapt påske, seier Krohn Devold.

