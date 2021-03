Lyngdal og Farsund strammar inn

innenriks

I tillegg blir det stans i innandørs idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne og barn over 16 år og symjehallar blir òg stengde.

Innstrammingane vart vedtekne i dei to nabokommunane måndag, og gjeld frå tysdag.

I Lyngdal er det dei siste to vekene påvist 18 tilfelle av koronavirus.

– Bakgrunnen for at formannskapet vedtok forskrifta er altså den for tida uoversiktlege smittesituasjonen i Lyngdal kommune, og utan at det finst noka eintydig smittekjelde, skriv kommunen.

Også i Farsund er det påvist ei rekkje smittetilfelle. Måndag ettermiddag vart fem nye tilfelle stadfesta.

