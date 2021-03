Kraftig auke i bruk av stiar i nærområdet

innenriks

På landsbasis svarer kvar fjerde spurde det same, viser ein undersøking gjennomført av Opinion for Den Norske Turistforening (DNT).

– Stien betyr enormt for folkehelsa, og det har vorte særleg tydeleg det siste året. For mange har gåturar i naturen vore ein måte å gløyme koronaen litt når restriksjonane har vore som verst. Stien gir mentalt pusterom og livsviktig fysisk aktivitet, seier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

Tal som Norsk institutt for naturforsking (Nina) har samla inn frå teljarar og appen Strava i Oslo, viser at bruken av turrutene i grøntområde auka med nesten 300 prosent etter nedstenginga 12. mars.

– Denne effekten heldt fram utover sommaren lenge etter at samfunnet opna opp igjen. Tala viser ein auka bruk av nærmiljøet over heile landet. Fleire nye gjekk på tur, fleire familiar testa friluftslivet for første gong, og friluftslivet vart meir sosialt, seier seniorforskar Vegard Gundersen i Nina.

