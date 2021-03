Ingen hastetiltak for nedstengde Viken-bedrifter tysdag

innenriks

NTB har stilt Arbeids- og sosialdepartementet spørsmål om det er aktuelt å endre reglane for kor mange dagar arbeidsgivar må dekkje lønn ved permisjonar. Det krev NHO, bedrifter og Frp at regjeringa gjer umiddelbart.

Departementet svarer at ordningane blir vurderte fortløpande, og at perioden er kutta frå 15 til 10 dagar samanlikna med før pandemien. Bedriftene ber om at denne blir kutta til to dagar, slik ho var i fjor vår då Noreg stengde ned.

– Vi må sjå alle dei tiltaka og ordningane som treffer bedrifter og arbeidsplassar i samanheng, seier statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.

Han viser til at kompensasjonsordninga for næringslivet og ordninga med tilskot til kommunar med høg arbeidsløyse kan bøte på ulempene ved smitteverntiltak.

