Fryktar bunadskrise etter nedstenging: Krev krisepakkar umiddelbart

innenriks

I Husfliden er det for tida høgsesong for levering av bunader. No blir det jobba på spreng for å unngå bunadskrise.

Det er utfordrande, sidan bunadene blir skreddarsydde og må prøvast med nærkontakt med syerska.

– Vi har vore veldig tydelege på at dei permisjonsreglane vi hadde i fjor vår, dei må tilbake. Når vi får beskjed på kvelden om å stengje ned dagen etter, då spring dei store kostnadene, seier administrerande direktør Per Willy Næsseth i Norsk flid Husfliden til NTB.

– No har vi hatt eit krisemøte med fleire av butikkane som måtte stengje. Vi prøver å vere så kreative vi kan med levering på døra og heimkøyring til folk og avtalar med kundane. Vi jobbar som besette med eit stort digitalt varehandelsprosjekt, seier Næsseth.

Han fryktar at butikkar vil gå under som følgje av den nye nedstenginga.

– Det er sjølvsagt det vi fryktar. Overleving av butikk og det å sikre arbeidsplassar er det alt dreier seg om no, seier Næsseth.

– Burde vore på plass

NTB har snakka med dei administrerande direktørane i Husfliden, Kremmerhuset og elektronikkjeda Elon. Alle tre spør etter tiltak frå regjeringa, som at tida arbeidsgivar betaler lønn under permisjonar, blir kutta til to dagar.

Dei meiner dette skulle ha vore på plass allereie før Viken vart stengt ned på få timars varsel måndag kveld.

– Eg synest det, så har eg forståing for at ein må handle raskt. Håpet vårt er at det kjem noko som har tilbakeverkande kraft. Då aksepterer vi det jo, men viss ikkje, får ein del av butikkane våre store problem, seier administrerande direktør Asle Bjerkebakke i Elon til NTB.

Virke anslår overfor NTB at opp mot 40.000 tilsette i bedriftene deira vil bli ramma, medan NHO opplyser at bedriftene deira har 250.000 tilsette i dei aktuelle områda, og at mange av desse vil bli permitterte.

Elon permitterer rundt 40 personar i Viken i samband med den nye nedstenginga. I Husfliden er det ikkje klart kor mange som blir permittert enno, men også her blir det varsla permisjonar.

Direktørane ber regjeringa kutte tida der arbeidsgivar må dekkje lønn til permitterte, frå ti til to dagar. Samtidig peikar Bjerkebakke i Elon på at det blir umogleg å overhalde varslingsplikta overfor tilsette når det blir stengt ned på få timars varsel.

Tolv dagar med lønn utan inntekt

– Vi har plikt til å varsle to dagar før vi permitterer, men det blir umogleg no. Så det blir ti pluss to dagar der arbeidsgivar må dekkje lønn, i realiteten tolv dagar, seier Bjerkebakke.

For butikkar som stadig må stengje og opne, blir det til saman mange dagar der ein må betale full lønn, sjølv om inntektene er svært reduserte.

Fleire driv med utkøyring og klikk og hent, men det utgjer berre ein brøkdel av dei forventa inntektene.

– Vi har prøvd litt med at folk kan ringje inn og bestille, men det blir nesten ubetydeleg, seier Bjerkebakke.

– Det vil ikkje kunne erstatte omsetninga vår, men dekkje noko av tapet, seier Næsseth i Husfliden om heimkøyring.

Vil ha betre kår for dei tilsette

I Kremmerhuset er rundt 100 personar no permitterte i samband med den nye nedstenginga. Kremmerhuset opplyser at klikk og hent og nettbutikken utgjer rundt 30 prosent av omsetninga til ein butikk.

– Vi skulle ønske at det var betre permisjonsordningar både for bedrifter og tilsette, i alle fall når det er så uføreseieleg som det er no. Det er tøft for folk å gå ned på eit lågare lønnsnivå, så når det blir så uføreseieleg som no, burde ein ha sett på å kompensere meir, seier administrerande direktør Vebjørn Torsetnes i Kremmerhuset til NTB.

Han meiner òg at krisepakkane burde ha vore på plass før ein stengde ned.

– Eg synest kanskje at no som vi har hatt denne pandemien i eitt år, at ein burde ha hatt meir krisepakkar og løysingar på plass. Eg skjønner at det er utfordrande, men det verkar litt for ad hoc, seier han.

Han understrekar at Kremmerhuset hadde eit godt 2020 og dermed står rusta til å klare nedstenginga i Viken fram til 11. april.

(©NPK)