Eldreombodet ber om at ekspertgruppe også skal kartleggje eldre

Førre veke vart det kjent at regjeringa set ned ei ekspertgruppe som skal sjå på konsekvensen pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk.

Gruppa, som skal leiast av psykolog Peder Kjøs, skal foreslå konkrete tiltak for kvar innsatsen bør styrkjast for å møte desse utfordringane.

Då regjeringa omtalte ekspertgruppa i ei pressemelding, var ikkje dei eldre nemnde med eitt einaste ord, noko eldreombud Bente Lund Jacobsen reagerer kraftig på.

– Det er godt at partileiarane nemner barn og unge fleire gonger i pressemeldinga, for mange unge har det svært tungt under pandemien. Men det er påfallande og urovekkjande at eldre ikkje blir nemnde. Mange eldre har levd sosialt isolert og vore redde for å bli alvorleg sjuke eller døy av covid-19, seier Jacobsen i ei pressemelding.

Eldreombudet opplyser at ho forventar at rapporten frå ekspertgruppa inneheld ei brei skildring av korleis eldre har det under pandemien og kva tiltak dei treng framover.

