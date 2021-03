Boreal Sjø får fornya godkjenning – men berre i seks månader

innenriks

Boreal fekk i desember i fjor seglingsforbod på ferjene og hurtigbåtane sine etter at ein kontroll avdekte fleire avvik og svikt i rutinar.

Deretter fekk reiarlaget eit nytt mellombels løyve i tre månader etter å ha lagt fram ein plan for oppfølging av avvika.

Det er denne oppfølgingsplanen som Sjøfartsdirektoratet no har kontrollert om reiarlaget har følgt opp, og konklusjonen er at det denne gongen ikkje har avdekt alvorlege avvik og at reiarlaget har gjort mange forbetringar.

Dei får dermed vidareført godkjenningsbeviset sitt (DOC) i seks månader. Sjøfartsdirektoratet er likevel ikkje heilt fornøgde.

Revisjonen har nemleg avdekt seks avvik som reiarlaget må følgje opp vidare, opplyser Sjøfartsdirektoratet i ei pressemelding.

Eitt av avvika som er avdekte, vil krevje umiddelbare tiltak, medan dei fleste funna får ein normal tre månaders frist.

(©NPK)