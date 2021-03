AstraZeneca-stans kan true gjenopninga

innenriks

Torsdag 11. mars sette Noreg vaksinasjonen med covid-19-vaksinen frå AstraZeneca på pause i 14 dagar på grunn av fleire urovekkjande meldingar om blodpropp blant vaksinerte.

Denne pausen er allereie lagt inn i det oppdaterte vaksinasjonsscenarioet som Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte 12. mars.

Men i scenarioet legg FHI til grunn at vaksinasjonen med AstraZeneca startar opp igjen etter pausen.

Det betyr at scenarioet må reviderast på nytt viss AstraZeneca-stansen blir forlengd, stadfestar FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

– Viss det skulle bli veldig mykje lengre, så vil dei få betydning, åtvarar han.

Større leveransar framover

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad påpeikar samtidig at konsekvensane av stans i vaksinasjonen blir endå større etter kvart som vaksineleveransane blir større i månadene framover.

– To vekers pause vil nok ikkje ha veldig stor betyding for nokon av vaksinane som blir i dag nytta, men dei planlagde leveransane av vaksinar som blir nytta i Noreg, blir større og større nærare sommaren og har derfor større betyding i det langsiktige perspektivet, seier han i ein skriftleg uttale til NTB.

I scenarioet frå 12. mars legg FHI til grunn ein leveranse på 90.000 dosar frå AstraZeneca i februar og 230.000 dosar i mars.

Dette vil så gå ned til 140.000 dosar i april, før leveransane aukar igjen til 200.000 dosar per månad i mai og juni.

I det mest optimistiske scenarioet ser FHI for seg at leveransane deretter blir dobla til 400.000 dosar i juli.

Forseinka leveransar

FHIs scenario har i tillegg teke omsyn til meldingar frå AstraZeneca om kraftige kutt i dei forventa leveransane til EU og Noreg.

I det oppdaterte scenarioet frå 12. mars er det lagt til grunn leveransar frå AstraZeneca på 860.000 dosar i første halvår, ned frå 1.230.000–2.010.000 dosar i førre scenario, som vart lagt fram 24. februar.

Det er òg betydeleg uvisse rundt leveransane frå fleire andre produsentar.

FHI legg til grunn leveransar på 310.000 dosar per månad frå april av frå den nyleg godkjende vaksinen frå Janssen (Johnson & Johnson). Men i realiteten ligg det an til at leveransane her vil bli lågare i april, for så å auke i mai og juni.

– Det ligg ikkje inne i scenarioet vårt, seier Bukholm til NTB.

– Vi har ikkje fått nøyaktig dato for leveransane. Men vi har fått beskjed frå Janssen at dei vil levere det dei har lova i andre kvartal.

Eit anna usikkerheitsmoment er kva Curevax og Novavax kan levere.

Vaksinane frå desse to produsentane er framleis ikkje godkjende, men FHIs håp er at det kan komme leveransar allereie i april.

Gjenopningsplan

Det helsestyresmaktene tidlegare har signalisert, er at heile befolkninga ned mot 45 år må få tilbod om vaksine før gjenopninga av samfunnet kan starte for fullt.

Bukholm stadfestar at dette framleis er vurderinga i dag.

– Vi ser i oversiktene våre at det er ein god del i alderen 45–65 år utan underliggjande sjukdommar som endar opp på sjukehus. Det er grunnen til at vi tenkjer at vi bør vaksinere ned til 45 år før vi kan gjere store gjenopningar, forklarer han.

FHIs mest optimistiske scenario er no at dette punktet kan nåast i slutten av mai.

Men det føreset at vaksinasjonen med AstraZeneca kjem i gang igjen, og at vaksineleveransane elles ikkje blir forstyrra.

Frå regjeringa er det varsla at ein gjenopningsplan for Noreg skal leggjast fram før påske.

