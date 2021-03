866 nye koronasmitta i Noreg

innenriks

Totalt er no 81.305 personar her i landet registrert koronasmitta, viser oversikta frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS) ved midnatt natt til tysdag.

Dagen før vart det registrert 640 nye smitta. 4,2 millionar koronatestar er til no utførte i landet.

443.696 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 246.961 personar har fått andre dose, ifølgje dei siste oppdaterte tala frå Folkehelseinstituttet (FHI). Tekniske problem gjorde at tala ikkje vart oppdaterte måndag.

221 koronasmitta pasientar var innlagde på sjukehus i Noreg måndag. Det utgjorde ein auke på 21 pasientar frå dagen før.

Til saman er 640 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.