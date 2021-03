Stor koronanedgang i gudstenestedeltaking

innenriks

På ei gjennomsnittleg gudsteneste i 2019 var det 89 deltakarar, medan det tilsvarande talet for 2020 var 49, viser dei førebelse Kostra-tala som SSB publiserte måndag.

– Tala for 2020 er ekstraordinære fordi 2020 var eit ekstraordinært år, seier kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum.

Ho viser til at kyrkja berre opererte som normalt i ti veker i fjor.

Kyrkjene var underlagt talet på avgrensingar på mellom 50 og 200 personar over halve året, og heilt stengde i to månader. I tillegg har avstandskrava gjort at mange kyrkjer ikkje har hatt plass til 200 personar i dei periodane det har vore tillate.

Sjølv om det fysiske oppmøtet i kyrkjene har gått ned, har talet som har delteke på digitale gudstenester skote i vêret. Nesten halvannan million deltok på digitale gudstenester i fjor.

Talet omfattar ikkje sjåartal på strøyming av gudstenester der det samtidig har vore forsamling til stades i kyrkjerommet.

